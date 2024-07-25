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В ООН заявили об «эпидемии» экстремальной жары на Земле

За последние дни были побиты рекорды по среднесуточной мировой температуре, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ирина Егорова 2024-07-25 21:07:56
© Фото: Francisco J. OlmoKeystone Press Agency, Global Look Press

В последнюю неделю стояла беспрецедентная жара - с 21 по 23 июля были зафиксированы самые жаркие дни за всю историю наблюдений, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Земля становится все жарче и опаснее для всех. Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары», – добавил Гутерреш.

Рекордные показатели отметила Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus. По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Причиной этому стану парниковые газы и смена фаз океанских течений. Течение с Ла-Нинья, когд атепло из атмосферы усиленно уходит в океан,  на Эль-Ниньо (поток идет из океана в атмосферу) начало менять с лета прошлого года, пишет РИА Новости. Также на изменение климата влияет режим выпадения осадков.

Из-за потепления климата Вильфанд ранее сообщил об увеличении аномалий из-за глобальной жары. По его словам, главная причина - деятельность человека. В атмосфере увеличивается содержание парниковых газов. Это приводит к эффекту теплицы на Земле. Климат теплеет, и на этом фоне повышается амплитуда температурных колебаний, количество экстремальных явлений. Это значит, что нормальной, средней погоды становится меньше, а вероятность очень сильных холодов и жары увеличивается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России.

#Погода #Земля #эпидемия #Антониу Гуттериш #Генсек ООН #Жара #температура
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