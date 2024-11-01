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Москвичам рассказали, какую погоду принесет циклон «Мартина»

Под влиянием циклона погода в столичном регионе в ближайшую неделю будет переменчивой.
Ян Брацкий 2024-11-01 17:11:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Погода в столичном регионе будет ненастной, несмотря на +10 на термометре сегодня. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Главный виновник - циклон «Мартина». Именно этот вихрь будет определять погоду в Москве и области в ближайшую неделю, полагает синоптик.

«Уже завтра циклон сместится на юго-восток и воздух будет перемещаться с севера. Ожидается понижение температуры до -2 градусов. Выпадет мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки пройдут ночью. Прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - предупредил Вильфанд.

Данная погода добавит хлопот коммунальщикам, так как возможно налипание мокрого снега на провода и формирование гололедицы, добавил эксперт.

«В среду температура понизится до -5 градусов. Днем коло ноля. В понедельник будет заметный снегопад, и в Москве прогнозируется установление временного снежного покрова. Во вторник и среду морозы усилятся. По области до -7 градусов», - сказал синоптик.

Затем температурный маятник качнется в другую сторону. В четверг столбики термометров поползут вверх и замрут на отметке в +7 градусов. Временный снежный покров сойдет, рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковые снимки циклона «Мартина». Именно этот вихрь принес в столицу и окрестности штормовой ветер и осадки.

#Погода #вильфанд #Циклон #Гидрометцентр #наш эксклюзив #Мартина
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