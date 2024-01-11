Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне украинского конфликта. Об этом он заявил после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.

«Пауза на поле боя на территории Украины - это не пауза в [конфликте]. Это не говорит о том, что это прекращение [конфликта], и это не ведет к политическому диалогу с Российской Федерацией или с кем-то еще», - передает его слова телеканал «360» со ссылкой на Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

По его словам, приостановка боевых действий пойдет на руку только Москве. Зеленский добавил, что страны Запада стараются, но не успевают восполнять запасы вооружений ВСУ.

Напомним, сегодня утром Владимир Зеленский прибыл в Эстонию. В ходе пресс-конференции эстонский лидер заявил, что Таллин одобряет удары Киева по территории России западным оружием.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил об окончании политической карьеры Зеленского на Украине. Депутат отметил, что «сейчас Зеленский должен понять, что он уже никогда больше не будет президентом», подчеркнув, что теперь ему необходимо принимать решения для сохранения страны, а не для своего потенциального переизбрания.