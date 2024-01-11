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Президент Эстонии одобрил удары Украины западным оружием по территории РФ

Об этом он заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Таллине.
Анна Назайкина 2024-01-11 14:28:01
© Фото: zelenskyy.official, Facebook*

Эстонский президент Алар Карис заявил, что Таллин поддерживает легализацию ударов Киева по российской территории западным оружием.

Такое заявление Карис сделал в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», - приводит его слова «360».

Лидер Эстонии считает, что удары по военным объектам на территории РФ не должны препятствовать поставкам оружия Украине.

Зеленский прибыл в Эстонию сегодня утром. Ожидается его встреча спикером Палаты представителей Лаури Хусаром и главой правительства Каей Каллас.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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