Президент Эстонии одобрил удары Украины западным оружием по территории РФ

Эстонский президент Алар Карис заявил, что Таллин поддерживает легализацию ударов Киева по российской территории западным оружием.

Такое заявление Карис сделал в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Поставляя военную помощь, мы должны понимать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника», - приводит его слова «360».

Лидер Эстонии считает, что удары по военным объектам на территории РФ не должны препятствовать поставкам оружия Украине.

Зеленский прибыл в Эстонию сегодня утром. Ожидается его встреча спикером Палаты представителей Лаури Хусаром и главой правительства Каей Каллас.

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