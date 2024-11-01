Диетолог оценила пользу сливочного масла в ежедневном рационе

Полностью исключать сливочное масло из своего рациона не стоит, даже несмотря на его подорожание. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Если речь идет о качественном продукте, то в нем содержится большое количество необходимых организму микроэлементов.

«Масло содержит витамины, включая витамин А, который способствует росту, укреплению иммунитета и улучшению зрения. Раньше детям давали масло в санаториях именно из-за его питательных свойств», - сообщила диетолог порталу «Узнай».

Впрочем, при сбалансированном питании от масла можно отказаться. Насыщенные жиры ценятся при дефиците калорий, нормально питающийся человек может обойтись без этого продукта, полагает врач.

«Все равно можно получить необходимые витамины и кислоты из сыра, фруктов, овощей, жирной рыбы и печени трески», - добавила Соломатина.

Сообщения о стремительном росте цен на сливочное масло на минувшей неделе распространили многие СМИ. По данным Росстата, с начала года ценник на продукт взлетел на 25,7%.

В Национальном союзе производителей молока объяснили это ростом себестоимости производства. В этом году затратные статьи увеличились. Это зарплаты работников, логистические затраты и стоимость сырья, заверил генеральный директор союза Артем Белов.

Чтобы не допустить значительного подорожания сливочного масла, на этой неделе начался его импорт, сообщил ранее Россельхознадзор. Первые 20 тонн продукта завезли из Турции.