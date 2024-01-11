Немоляева назвала смерть Соломина завершением круга потрясающих дарований

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью советского и российского актера и режиссера театра и кино, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Народному артисту СССР было 88 лет.

«Я должна сказать, что, конечно, любая смерть трагична и трагичен любой уход, но вот то, что происходит сейчас последние годы, уход целой плеяды, целого пласта изумительных и роскошных актеров и режиссеров в нашей стране - это просто трагично. И вот к этому пласту относится Юрий Мефодьевич. Мне посчастливилось учиться в Щепке, в его же училище при Малом театре. И он был старше меня ненамного, но мы встречались в институте, очень хорошо друг к другу относились и потом, когда жизнь сталкивала нас вместе», - сказала она в разговоре со «Звездой».

Собеседница телеканала отметила, что Соломин был «замечательным актером и замечательным руководителем Малого театра столько лет».

«Я хочу сказать, что в нем самое потрясающее было то, что он был такой хранитель, как вот бывают хранители философски, хранители традиций, хранители самого главного - то, что есть. Главное было в его хранении - это то, что такой был в самом хорошем слове императорский Малый театр, он так и оставался с его традициями, с его приоритетами, с его чистотой, с его богатым, роскошным, потрясающим внутренним миром», - подчеркнула артистка.

Она добавила, что труппа всегда воспитывалась по этим канонам, и «Юрий Мефодьевич был мощным, истинным продолжателем этого». Уход Соломина из жизни является «завершением огромного круга потрясающих дарований и талантов», заключила Немоляева.

Как сообщает Telegram-канала Mash, возможной причиной его смерти могла стать почечная недостаточность из-за осложнений на фоне перенесенного в начале ноября 2023 года инсульта.