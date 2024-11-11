МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ-50 на Купянском направлении

Бойцы работают круглосуточно, нанося удары по укрепленным пунктам националистов и скоплению живой силы.
Юлия Бабакова 2024-11-11 06:00:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Самоходки «Мста-С» и «Гиацинт» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную технику противника. Как только поступила команда - самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» бойцы моментально приводят в боевую готовность. Разведка обнаружила тщательно замаскированную технику противника. Точный выстрел и польский «Краб» полыхает. «Мста-С» - одно из основных орудий нашей артиллерии. Совершает пять выстрелов меньше, чем за минуту. Поражает цель на расстоянии 25-ти километров.

«Аналоги у них есть, но по четкости мы выигрываем. Еще - мы можем работать в мороз, а у них титановые дула и они не могут в большой мороз работать», - объяснил командир орудия с позывным «Коча».

Круглосуточно бойцы защищают наши лесопосадки, опорные пункты. С противником не церемонятся.

«Кошмарить мы можем по-разному, как и свет, так и задымлять противника, снаряды дымовые, световые есть. Плюс мы можем поражать вглубь противника, из-под земли его достать, закопать снарядом», - поделился «Коча».

Эта бригада уникальная. Во время проведения специальной военной операции ей присвоили статус гвардейской.

«Поражали самоходки Krab, Д-30, танки 72-ки, что еще... Bradley. Награды - это тоже все очень хорошо, но главное, чтобы мы победили, мы к этому уже подходим», - заверил старший наводчик с позывным «Лом».

На Купянском направлении активно бьют врага и наши «Гиацинты». В артиллерии эту установку называют снайперской винтовкой. «Гиацинт» поражает цель более, чем за 30 километров. В трофейном списке только одного расчета - внушительное количество натовской техники.

«Достаточно редкий экземпляр был среди уничтоженной техники - радиолокационная станция американского происхождения AN/TPQ-50. В связи с ее высокой технологичностью и стоимостью, ее редко встретишь на фронте, а даже если где-то есть, то она серьезно замаскирована», - сказал замкомандира огневого взвода с позывным «Мороз».

Закончив стрельбу, расчет уходит в укрытие и вновь маскирует орудие, чтобы не попасть под возможный ответный огонь с противоположной стороны. Сейчас ствольная артиллерия группировки «Запад» пресекает любые попытки врага контратаковать.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Мста-С #Гиацинт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 