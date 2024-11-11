Артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ-50 на Купянском направлении

Самоходки «Мста-С» и «Гиацинт» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную технику противника. Как только поступила команда - самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» бойцы моментально приводят в боевую готовность. Разведка обнаружила тщательно замаскированную технику противника. Точный выстрел и польский «Краб» полыхает. «Мста-С» - одно из основных орудий нашей артиллерии. Совершает пять выстрелов меньше, чем за минуту. Поражает цель на расстоянии 25-ти километров.

«Аналоги у них есть, но по четкости мы выигрываем. Еще - мы можем работать в мороз, а у них титановые дула и они не могут в большой мороз работать», - объяснил командир орудия с позывным «Коча».

Круглосуточно бойцы защищают наши лесопосадки, опорные пункты. С противником не церемонятся.

«Кошмарить мы можем по-разному, как и свет, так и задымлять противника, снаряды дымовые, световые есть. Плюс мы можем поражать вглубь противника, из-под земли его достать, закопать снарядом», - поделился «Коча».

Эта бригада уникальная. Во время проведения специальной военной операции ей присвоили статус гвардейской.

«Поражали самоходки Krab, Д-30, танки 72-ки, что еще... Bradley. Награды - это тоже все очень хорошо, но главное, чтобы мы победили, мы к этому уже подходим», - заверил старший наводчик с позывным «Лом».

На Купянском направлении активно бьют врага и наши «Гиацинты». В артиллерии эту установку называют снайперской винтовкой. «Гиацинт» поражает цель более, чем за 30 километров. В трофейном списке только одного расчета - внушительное количество натовской техники.

«Достаточно редкий экземпляр был среди уничтоженной техники - радиолокационная станция американского происхождения AN/TPQ-50. В связи с ее высокой технологичностью и стоимостью, ее редко встретишь на фронте, а даже если где-то есть, то она серьезно замаскирована», - сказал замкомандира огневого взвода с позывным «Мороз».

Закончив стрельбу, расчет уходит в укрытие и вновь маскирует орудие, чтобы не попасть под возможный ответный огонь с противоположной стороны. Сейчас ствольная артиллерия группировки «Запад» пресекает любые попытки врага контратаковать.