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Расчеты «Мсты» группировки «Запад» уничтожили САУ Krab ВСУ

Помимо самоходки, противник лишился буксируемых пушек, танков и живой силы.
2024-11-08 11:05:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку Krab. Кадры работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны России.

Помимо самоходки, противник лишился буксируемых пушек и танков. Также ВСУ понесли потери в личном составе, утверждают в оборонном ведомстве. Разведка с помощью беспилотников выявила технику врага и укрытия с личным составом в лесополосе. С позиций противника велся огонь по нашим подразделениям.

Координаты передали на командный пункт артиллерии. Расчеты навели орудия и открыли огонь. Кадры объективного контроля подтвердили результаты попаданий.

В небе постоянно кружат дроны ВСУ, пытаясь выявить российские самоходки. Поэтому экипажи САУ после боевой работы оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Экипажи выполняют боевые задачи с начала спецоперации. За проявленные заслуги артиллеристы отмечены государственными и ведомственными наградами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #САУ #Мста-С #краб #СВО
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