Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили натовскую бронетехнику в зоне СВО

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику, замаскированные укрепленные позиции, расчеты БПЛА и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Кадрами работы российских артиллеристов поделилось Минобороны России.



В этот раз российские военнослужащие уничтожили бронетехнику, включая поставленную странами НАТО, замаскированные укрепрайоны и расчеты беспилотников украинских боевиков, которые наносили удары по мирным жителям. После успешного выполнения боевой работы расчеты оперативно покинули огневые позиции и сменили место дислокации, чтобы противник не смог их обнаружить.

Разведку целей и корректировку огня осуществляют подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

При выполнении боевых задач расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе украинских боевиков.

Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника.

Ранее российское оборонное ведомство показывало кадры ударов расчетом «Мсты» по блиндажам ВСУ в Запорожской области. При ударе российских артиллеристов противник потерял до 15 боевиков.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.