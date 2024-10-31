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Мосты, дороги и дома под водой: как Валенсия переживает наводнение

В некоторых частях Валенсии за восемь часов выпала годовая норма осадков.
Андрей Вакула 2024-10-31 09:58:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

По последним данным в Валенсии погибли 92 человека из-за наводнения, еще десятки человек пропали без вести. Сегодня в Испании объявили трехдневный траур. Пока по числу жертв нынешние паводки в Испании уступают только наводнениям 1973 года - тогда в южных провинциях погибли около 150 человек.

Кроме того, сотни людей остаются заблокированными в собственных домах, спасатели эвакуируют их с помощью вертолетов. Некоторые из них пытаются забрать своих домашних животных.

Улицы превратились в реки, потоки воды сносят мосты и автомобили. В частности, в зону бедствия попал юго-восток страны: Андалусия, Кастилия-Ла-Манчу и Валенсия. Больше всего от стихии пострадала Валенсия - в некоторых её частях, по данным метеорологов - за восемь часов выпала годовая норма осадков. Последний раз такое было 60 лет назад.

Более 150 тысяч домов остались без света - ветер оборвал линии электропередачи. Уничтожены сады, где выращивали цитрусовые, а этот импорт одна из важнейших экономических статей региона. Также в стране нарушено транспортное сообщение на всех направлениях движения. Не работают железные дороги, автомобильные трассы, отменяются авиарейсы.

Стихия начала бушевать во вторник. Ливни и град размером с теннисные мячи били машины. Испанская метеослужба объявила сначала оранжевый уровень опасности, потом красный.

Полиция открыла горячую линию. Люди ищут своих родных через социальные сети и телеканалы. Занятия в школах и спортивные мероприятия отменили, парки и скверы закрыли. Спасатели совместно с армией Испании работают круглые сутки. В пострадавшие районы направили тысячи солдат.

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