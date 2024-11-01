ВСУ не применяет западную тактику на поле боя и не может к ней адаптироваться, несмотря на то, что использует оружие НАТО и западные боеприпасы, передает «360».

Это создает большие проблемы для ВСУ, сообщил один из западных инструкторов, пишет газета The Telegraph.

«Несмотря на то, что они получают западные системы вооружения и боеприпасы НАТО, они по-прежнему отказываются адаптироваться к западной тактике», — говорится в статье.

Исходя из этого ВСУ столкнулись с проблемой по набору личного состава, что заставляет ужесточать условия мобилизации, отметили в издании. В последнее время официальные западные лица все чаще говорят о низком шансе Киева одержать победу на поле боя, сообщается в материале.

Ранее Владимир Зеленский призвал партнеров подготовить бригады для замены военных ВСУ на поле боя, в качестве резерва и замены «ребят, которые устали». Но страны Североатлантического альянса не готовы отправлять свои войска на Украину во время конфликта.

Что касается поставок киевскому режиму оружия, то, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, они ничего не изменили на поле боя. Действия союзников Киева привели только к росту количества жертв и затягиванию конфликта.