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Зеленский обратился к НАТО с призывом отправить военных на Украину

По словам Зеленского, бригады НАТО смогут заменить на поле боя боевиков ВСУ, которые устали.
Елизавета Кондрикова 2024-10-18 03:01:52
© Фото: Juliane Sonntag, www.imago-images.de Globallookpress

Владимир Зеленский призвал партнеров подготовить бригады для замены военных ВСУ на поле боя, сообщает «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали», - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Издание вновь напомнило, что ранее страны НАТО отказались отправить свои войска на Украину во время конфликта.

Напомним, в среду 16 октября Зеленский представил свой «план победы», одним из условий которого было названо присоединение Украины к НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, своими предложениями Зеленский пытается официально вовлечь НАТО в конфликт.

Политолог Юрий Светов отметил, что Киев постоянно что-то требует у союзников, но ничего не может дать в ответ, поэтому Зеленский предлагает Западу украинские территории с полезными ископаемыми.

#Украина #НАТО #ВСУ #военные #Владимир Зеленский
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