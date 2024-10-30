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Власти Венгрии заявили, что время в украинском конфликте на стороне РФ

Ранее МИД Венгрии заявил, что поставки западного оружия ВСУ привели к затягиванию конфликта и росту количества жертв.
Ян Брацкий 2024-10-30 20:03:38
© Фото: Marcus Brandt dpa Global Look Press

Время в украинском конфликте на стороне Москвы, поэтому именно Киев должен быть заинтересован в наступлении мира и переговорах. Таким мнением поделился глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«По нашему убеждению, время в этом конфликте на стороне России, поэтому как можно скорейшее прекращение огня в интересах Украины, прежде всего в ее интересах», - заявил Гуйяш в эфире телеканала М1.

Ранее венгерский МИД обратил внимание на то, что поставки киевскому режиму оружия ничего не изменили на поле боя. Глава ведомства Петер Сийярто призвал коллег по ЕС задуматься, насколько эта военная помощь рациональна. Дипломат сказал, что действия союзников Киева привели только к росту количества жертв и затягиванию конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Москва готова прекратить огонь при условии, что Киев выведет своих военных с территории новых регионов России, откажется от вступления в НАТО, закрепит за собой нейтральный и безъядерный статус, проведет демилитаризацию и денацификацию.

Предложенный план, по словам Путина, поможет немедленно прекратить огонь и начать переговоры, если киевский режим и его западные спонсоры будут к этому готовы.

#Россия #Киев #конфликт #переговоры #Венгрия
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