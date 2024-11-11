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Боррель пообещал Киеву закончить поставку 1 млн снарядов к концу года

При этом, задержка помощи Украине будет с опозданием не более 10 месяцев.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 23:43:57
© Фото: Elena FernÃƒÂ¡Ndez, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу этого года. К этому сроку задержка помощи Украине будет с опозданием не более 10 месяцев.

Он объявил, что Евросоюз планирует выполнить целевой показатель. Глава дипслужбы также написал в соцсети Х, что он заявил о таком намерении Зеленскому во время приема в Киеве.

Напомним, что это утро Жозеп Боррель встретил в киевском бомбоубежище. Глава Евродипломатии прибыл в Киев в минувшую субботу. В ходе визита он подчеркнул, что поддержка Украины и дальше будет оставаться главной темой на повестке Европейского союза.

При этом, ранее глава дипломатии ЕС признал, что в настоящее время тема конфликта на Украине отошла на второй план.

#Зеленский #Киев #ЕС #Жозеп Боррель #поставки #Евродипломатия
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