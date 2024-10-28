Глава евродипломатии Боррель: конфликт на Украине отошел на второй план

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в настоящее время тема конфликта на Украине отошла на второй план. Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции RNE.

По словам дипломата, сейчас на Западе относятся к украинскому конфликту так, будто тот закончился, о нем почти не говорят. Он подчеркнул, что подобное наблюдается на фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке, а события в регионе указывают на то, что мир «утратил чувство человечности».

«Пока война продолжается в Газе и Ливане, мы будем жить на грани искры, которая вызовет еще больший пожар», - заключил Боррель.

Напомним, что в конце прошлой недели израильская армия осуществила ряд ответных ударов по военным целям в Иране. Верховный лидер Ирана Али Хаманеи отреагировал на нападение Израиля, заявив, что Тель-Авив «допустил ошибку» и просчитался в отношении нападения на Тегеран.