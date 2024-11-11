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ЦБ намерен ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет

Ограничение предполагается ввести с 1 июля 2025 года.
Владимир Рубанов 2024-11-11 19:19:51
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Банк России планирует установить ограничения на выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет. Ограничение предполагается ввести с 1 июля 2025 года.

По информации от регулятора, финансовые организации стремятся увеличить срок кредитования, чтобы уменьшить размер ежемесячного платежа по ипотеке. За последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.

Однако на таком длительном сроке у заемщика могут возникнуть сложности с обслуживанием долга, которые банки не могут предсказать при выдаче кредита, считают в ЦБ.

Кроме того, ЦБ РФ планирует ограничить на третий квартал 2025 года выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%).

Ранее Центробанк отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года.

Ставки по ипотечным кредитам в России выросли вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 21%. В декабре ее могут повысить еще раз.

#Банки #ипотека #Банк России #Ключевая ставка #жилье #кредиты
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