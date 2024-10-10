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ЦБ РФ отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке

Решение действует до 31 марта 2025 года.
Игнат Далакян 2024-10-10 19:56:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Центробанк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке с 10 октября 2024 года до 31 марта 2025 года. Также рассматривается возможность отказа ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.

В сообщении регулятора говорится, что такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка, включая те, которые сложились под влиянием решений по ключевой ставке. При этом сохранится возможность получения ипотеки заемщиками без дополнительного завышения стоимости жилья.

Банк России также отметил, что возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе рассматривается, чтобы ипотечные кредиторы смогли лучше адаптироваться к изменению рыночных условий.

Ранее Центробанк России продлил на полгода ограничения на зарубежные переводы. Граждане России и союзных стран могут перевести на иностранные счета не более одного миллиона долларов США.

#в стране и мире #кредит #ипотека #Банк России #ЦБ РФ #ПСК #полная стоимость кредита
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