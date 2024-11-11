Зампред ЦБ допустил повышение ключевой ставки в декабре

Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, рассказал «Звезде» зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Но окончательное решение регулятора зависит от данных за декабрь.

«Эти решения будут приниматься исходя из фактической картины экономики, инфляции, кредитной активности, которую ЦБ будет видеть на середину декабря, накануне следующего заседания, которое назначено на 20 декабря», - сказал Заботкин.

Он добавил, что Центробанк проводит жесткую денежно-кредитную политику для снижения инфляции. Ее целевой уровень составляет 4%. Регулятор ставит цель достигнуть этого показателя в 2025-2026 годах.

Сейчас ключевая ставка составляет 21%. Решение о ее повышении с 19% было объявлено 25 октября. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением заявления о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию.