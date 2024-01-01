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В Японии открыли экстренный штаб по сбору информации после серии землетрясений

Японский премьер поручил предпринять все меры по ликвидации последствий и спасению людей.
Игнат Далакян 2024-01-01 11:20:01
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисида после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации. Глава японского правительства поручил предпринять все меры по ликвидации последствий и спасению людей.

По данным агентства Киодо, правительству, в частности, было поручено взаимодействовать с местными администрациями для обеспечения незамедлительных мер после серии подземных толчков.

Немногим ранее в Японии произошла серия землетрясений магнитудой 5,6 и 7. Подземные толчки ощущались с разницей в несколько минут на западе страны.

Жителей Японии предупредили о новых землетрясениях, а также о цунами высотой до 3-х метров. Из-за подземных толчков на западе страны остановили движение поездов.

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