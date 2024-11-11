Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил живую силу и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

В ролике от российского оборонного ведомства показаны взлет, полет с разных ракурсов, действия летчиков в кабине, посадка. Когда разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

После отделения авиабомбы с УМПК от носителя на ней раскрываются крылья и свободнопадающий боеприпас планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров, что позволяет атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

При этом сами боеприпасы с трудом фиксируются украинскими средствами ПВО. Разрушительная способность таких бомб такова, что они уничтожают объекты даже без прямого попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.