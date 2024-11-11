МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2024-11-11 14:03:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) уничтожил живую силу и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

В ролике от российского оборонного ведомства показаны взлет, полет с разных ракурсов, действия летчиков в кабине, посадка. Когда разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

После отделения авиабомбы с УМПК от носителя на ней раскрываются крылья и свободнопадающий боеприпас планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров, что позволяет атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

При этом сами боеприпасы с трудом фиксируются украинскими средствами ПВО. Разрушительная способность таких бомб такова, что они уничтожают объекты даже без прямого попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #ВСУ #МО РФ #УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 