Су-34 сбросил авиабомбы на опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает Министерство обороны РФ.

В ролике Минобороны показаны взлет, сам полет с разных ракурсов, действия летчиков в кабине, сброс бомб и посадка. Когда разведка доложила об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

Бомба с УМПК отделяется от самолета и падает, затем на ней раскрываются крылья и боеприпас планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров, что позволяет атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии.

Боеприпасы с модулями планирования активно используются нашими летчиками в зоне боевых действий. Разрушительная способность данных бомб такова, что они могут уничтожить цели, даже не добившись прямого попадания. С трудом фиксируются средствами ПВО и потому представляют большую опасность для противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.