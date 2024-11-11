Белоусов поздравил освободивших Колесниковку военнослужащих

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки в Харьковской области.

«В ходе специальной военной операции личный состав полка, проявляя неподдельную стойкость и отвагу, успешно ведет боевые действия и преумножает историю боевой славы», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Белоусов добавил, что имена отдавших жизни в борьбе бойцов и командиров 347-го мотострелкового полка навсегда останутся в памяти народа России как пример безграничной любви к Отечеству.

Также министр поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге.

Ранее сообщалось, что российский расчет FPV-дронов разнес пункт управления ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.