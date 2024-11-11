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Белоусов поздравил освободивших Колесниковку военнослужащих

Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 347-го мотострелкового полка.
2024-11-11 12:45:20
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Keystone press agency, Globallookpress

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки в Харьковской области

«В ходе специальной военной операции личный состав полка, проявляя неподдельную стойкость и отвагу, успешно ведет боевые действия и преумножает историю боевой славы», - говорится в тексте поздравительной телеграммы. 

Белоусов добавил, что имена отдавших жизни в борьбе бойцов и командиров 347-го мотострелкового полка навсегда останутся в памяти народа России как пример безграничной любви к Отечеству. 

Также министр поблагодарил мотострелков за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге.

Ранее сообщалось, что российский расчет FPV-дронов разнес пункт управления ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #поздравление #Телеграмма #Андрей Белоусов #Колесниковка
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