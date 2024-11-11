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Российские войска освободили Колесниковку в Харьковской области

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Запад».
2024-11-11 12:29:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Колесниковка на территории Харьковской области. 

Уточняется, что Колесниковку удалось освободить благодаря действиям подразделений группировки войск «Запад». 

За сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Остроговское (Харьковская область), Ямполовка, Торское (ДНР). 

Кроме этого, уточняется, что неприятель потерял в зоне ответственности «Запада» за сутки до 530 боевиков, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155-миллиметровые самоходки Krab, 155-миллиметровую самоходку Braveheart, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30. 

Также военнослужащие из состава группировки войск «Запад» уничтожили станцию РЭБ «Квертус» и два украинских полевых склада с боеприпасами.

Еще сообщается, что ВС РФ нанесли удар по месту проведения испытаний украинских ракет «Сапсан».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка войск запад #Колесниковка
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