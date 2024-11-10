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Расчет FPV-дронов разнес пункт управления ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
2024-11-10 15:08:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» разнес пункт управления ВСУ в Харьковской области. Кадры поражения цели показало Минобороны РФ.

Проводя разведку, бойцы группировки «Север» вскрыли вражеский пункт управления. Определив точные координаты местонахождения противника, они решили нанести удар по объекту.

Цель удалось уничтожить при помощи FPV-дронов разведчиков группировки. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по пункту управления боевиков.

Ранее российские артиллеристы показали уничтожение пункта дислокации ВСУ в Сумской области. Разведка засекла скопление живой силы и техники украинских националистов, и наги бойцы нанесли по цели удар из РСЗО.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #FPV-дрон
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