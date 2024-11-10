Свыше 100 тысяч жителей Валенсии вышли на протесты из-за наводнения

Более сотни тысяч жителей Валенсии в Испании вышли на улицы города на акции протеста. На фоне произошедшего там разрушительного наводнения они требуют отставки главы региона.

На улицах города тут и там происходят стычки с полицейскими, в ход идут дубинки и фейерверки.

Предполагается, что в акции протеста приняли участие порядка 130 тысяч человек.

Люди выкрикивали лозунг «Мы запятнаны грязью, вы запятнаны кровью». В сотрудников полиции летели камни, протестующих в ответ били дубинками и выпустили слезоточивый газ.

Население недовольно, и обвинило правительство в бездействии и слишком позднем предупреждении о стихии, из-за которой погибли более 200 человек, а 80 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Прежде в комментарии «Звезде» житель Валенсии Алехандро Шувалов сообщил, что специализированные службы восстановили электричество почти на 98%, работает телефонная сеть, но работу властей в целом он назвал неорганизованной.