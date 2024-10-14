Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве РФ и КНДР

Сегодня российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В тексте договора указано, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае нападения на одну из стран. Кроме того, Россия и КНДР смогут проводить совместные учения.

Напомним, в июне этого года Владимир Путин посетил Пхеньян, где встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

По словам российского лидера, поводом для подписания документа стали заявления со стороны США и стран НАТО о поставках дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ.