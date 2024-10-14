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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве РФ и КНДР

В тексте договора указано, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае нападения на одну из стран.
Сергей Лебедев 2024-10-14 21:05:01
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Сегодня российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В тексте договора указано, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае нападения на одну из стран. Кроме того, Россия и КНДР смогут проводить совместные учения.

Напомним, в июне этого года Владимир Путин посетил Пхеньян, где встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. 

По словам российского лидера, поводом для подписания документа стали заявления со стороны США и стран НАТО о поставках дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

#Россия #КНДР #Владимир Путин #договор #Президент #госдума #закон #ратификация
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