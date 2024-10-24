Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Государственная дума России ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании Госдумы 24 октября.

«Стороны на постоянной основе поддерживают и развивают... отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что документ направлен на установление стратегической стабильности в мире и создание многополярной международной системы.

Напомним, что договор подписали президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в ходе визита российского лидера в Пхеньян 19 июня 2024 года. В Кремле подчеркнули, что документ не направлен на конфронтацию с другими странами, а нацелен на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.