Захарова прокомментировала стычку между Штайнмайером и немецким писателем

Современная Германия испытывает кризис власти, и таких руководителей, как сейчас, там не было последние 80 лет. Так российский МИД прокомментировал конфликт, произошедший между президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем Марко Мартином.

Напомним, немецкая пресса сообщила, что писатель начал критиковать Штайнмайера за его позицию в прошлом, на посту главы МИД ФРГ, относительно строительства газопровода «Северный поток - 2» и о России в целом. Президент Германии слушал это и постепенно выходил из себя, а в какой-то момент бросился на Марко Мартина.

Этот инцидент, произошедший во время памятных мероприятий по случаю 35-летия падения Берлинской стены, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«После выступления он, по словам Мартина, напал на него. "Он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и "интеллектуалы" понятия не имеем, насколько трудна работа политиков", - рассказал Мартин". Может, и фейк, конечно. Но все остальное правда - Северный поток и т.д. Комментировать - только портить. Скажу только одно: мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», - написала высокопоставленный дипломат в телеграм-канале.

Захарова ободрила граждан Германии, добавив, что «за достоинство, честь и свободу всегда надо бороться».

В то же время в начале ноября представитель МИД РФ назвала «банановой республикой» нынешнюю немецкую политическую систему. В частности, она обратила внимание на неспособность власти сохранить жизненно важный для своих граждан, промышленности и хозяйства газ из России, упущенные темпы экономического роста и эмиграцию производств и компаний в США.