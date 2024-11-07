Захарова назвала «банановой республикой» нынешнюю политическую систему ФРГ

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале сравнила политическую систему Германии с термином «банановая республика». Об этом сообщило 360.ru.

Она подчеркнула, что ранее ни одно государство, кроме ФРГ, не принялось менять свое правительство по итогам выборов президента США.

Представитель МИД РФ добавила, что Германия делает все, «лишь бы Вашингтону было приятно».

«Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США» - объяснила Захарова.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции в стране. Он добавил, что Германия быстро откроет путь для упорядоченного проведения новых выборов.