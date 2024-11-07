МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала «банановой республикой» нынешнюю политическую систему ФРГ

Также она отметила главные проблемы правительства Германии.
Таисия Кваша 2024-11-07 19:40:58
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале сравнила политическую систему Германии с термином «банановая республика». Об этом сообщило 360.ru.

Она подчеркнула, что ранее ни одно государство, кроме ФРГ, не принялось менять свое правительство по итогам выборов президента США.

Представитель МИД РФ добавила, что Германия делает все, «лишь бы Вашингтону было приятно».

«Берлин не смог сохранить жизненно важный для своих граждан и промышленно-хозяйственного комплекса российский газ, упустил возможность удержать темпы экономического роста, покорно наблюдает за эмиграцией своих производств и компаний в США» - объяснила Захарова.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции в стране. Он добавил, что Германия быстро откроет путь для упорядоченного проведения новых выборов.

#в стране и мире #Мария Захарова #Германия #МИД РФ #ФРГ #партия #распад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 