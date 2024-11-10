Трамп предложил помочь погасить долг демократов на сумму $20 миллионов

Избранный американский президент США Дональд Трамп предложил погасить долг демократов в 20 миллионов долларов, возникший в ходе предвыборной кампании. Такую идею республиканец выдвинул на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я бы рекомендовал нам, как партии, ради необходимого единства сделать это. У нас осталось много денег», - написал Дональд Трамп.

Кроме того, он выразил удивление, что у демократов, собравших рекордную сумму денег, не осталось средств.

Накануне американские СМИ писали, что демократы задолжали около 20 миллионов долларов после предвыборных концертов. Из-за этого многие сотрудники штаба Камалы Харрис боятся остаться без зарплаты.

Напомним, на прошедших в США выборах победил Дональд Трамп. Он займет Овальный кабинет во второй раз. Избранный президент уже пообщался со многими мировыми лидерами, в том числе и европейским.

Также Дональд Трамп выразил готовность позвонить и российскому президенту Владимиру Путину. В Кремле не исключили возможность такого диалога.