NBC News: Трамп допустил возможность разговора с Путиным

Не исключено, что контакты с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся. Такое заявление сделал победитель президентской гонки в США Дональд Трамп.

«Я думаю, мы поговорим», - заявил он в эфире телеканала NBC News.

Избранный президент США также отметил, что пока такой разговор «не имел места».

Напомним, что Путин заявил, что не против позвонить экс-президенту США Дональду Трампу. Однако он отметил, что не станет делать этого, потому что в какой-то момент западные политики прекратили контакты с РФ.