МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NBC News: Трамп допустил возможность разговора с Путиным

По словам победителя президентской гонки в США, ранее такой диалог не имел места.
Глеб Владовский 2024-11-07 23:33:08
© Фото: Трамп Stefani Reynolds CNP AdMedia Globallookpress

Не исключено, что контакты с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся. Такое заявление сделал победитель президентской гонки в США Дональд Трамп.

«Я думаю, мы поговорим», - заявил он в эфире телеканала NBC News.

Избранный президент США также отметил, что пока такой разговор «не имел места».

Напомним, что Путин заявил, что не против позвонить экс-президенту США Дональду Трампу. Однако он отметил, что не станет делать этого, потому что в какой-то момент западные политики прекратили контакты с РФ.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 