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Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света

За пределами города отключилась высоковольтная линия.
2024-10-18 08:27:48
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар практически полностью остался без электроэнергии, сообщил Telegram-канал «Энергодарский связной».

Потребители остались без света после аварийного отключения высоковольтной линии за пределами города.

Специалисты выясняют причины аварии и возможности ее скорейшего устранения, говорится в сообщении.

ВСУ регулярно обстреливают и атакуют дронами Энергодар. Из-за обстрелов периодически отключается энергоснабжение ЗАЭС.

#ЛЭП #электроснабжение #запорожская область #энергодар #отключение света #заэс
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