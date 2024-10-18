Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар практически полностью остался без электроэнергии, сообщил Telegram-канал «Энергодарский связной».
Потребители остались без света после аварийного отключения высоковольтной линии за пределами города.
Специалисты выясняют причины аварии и возможности ее скорейшего устранения, говорится в сообщении.
ВСУ регулярно обстреливают и атакуют дронами Энергодар. Из-за обстрелов периодически отключается энергоснабжение ЗАЭС.
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