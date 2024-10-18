Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар практически полностью остался без электроэнергии, сообщил Telegram-канал «Энергодарский связной».

Потребители остались без света после аварийного отключения высоковольтной линии за пределами города.

Специалисты выясняют причины аварии и возможности ее скорейшего устранения, говорится в сообщении.

ВСУ регулярно обстреливают и атакуют дронами Энергодар. Из-за обстрелов периодически отключается энергоснабжение ЗАЭС.