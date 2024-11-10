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Салливан признал, что санкции США не помешали России проводить СВО

Салливан заявил, что США планируют выполнить все обещанные поставки для ВСУ до конца президентского срока Байдена.
Карина Тазетдинова 2024-11-10 23:44:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Санкции Запада направленные на Россию не лишили ее возможности проведения специальной военной операции на Украине, считает советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции», - заявил он в интервью CBS News.

По его словам, Соединенные Штаты постараются выполнить все обещанные поставки для Киева до окончания президентского срока Джо Байдена. В частности, речь идет о помощи ВСУ со стороны Вашингтона на сумму около 6 миллиардов долларов.

Кроме того, Салливан утверждает, что нынешний президент США продолжит доносить до конгресса важность продолжения поставок для ВСУ.

#Россия #сша #ВСУ #санкции #байден #Джейк Салливан
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