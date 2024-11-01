Орбан: Евросоюзу нужна новая стратегия для спасения экономики

Европе необходима новая стратегия для спасения экономике Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он предположил, что для ее создания нужны усилия не только Венгрии, но и всех больших страны Европы.

«Нужен кто-то, кто с помощью новой экономической стратегии спасет экономику ЕС. Мультиполярность - это хорошо. Но когда я смотрю в счета за газ и электричество, то понимаю, что нужно быть умнее с этим, а не по теме мультиполярного устройства», - передает РИА Новости слова главы венгерского правительства.

Ранее МВФ констатировал падение производительности европейской экономики. По оценкам Фонда, это происходит из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм. Например, промышленность Германии переживает самый большой спад с 1945 года - в первую очередь из-за высоких цен на электроэнергию. Журнал Economist отмечает, что производство в Германии снижается год от года - страна, которая когда-то была двигателем экономического роста превратилась в обузу для Евросоюза.