В Мюнхене прошла китайско-германская автомобильная конференция, она состоялась на Родине знаменитого баварского автоконцерна. Гости из Азии чувствуют себя почти как дома, что неудивительно, так как 2/3 всех электромобилей в мире - китайские, они уже вошли десятку самых продаваемых марок в Германии, тогда как немецкие автопроизводители теряют покупателей и сокращают производство.

«Европа определенным образом отстает от Китая, и я думаю, что причина этого - смена правил игры. Может быть, европейцы смогут поучиться у китайцев», - сказал представитель компании Encore GmbH Лай Вэйчжи.

При этом учиться немцам нужно как можно быстрее. Как пишет автор издания New York Times, конфликт на Украине ударил по автомобильному и производственному секторам Германии, а также подорвал рейтинг одобрения немецкого канцлера Олафа Шольца. Даже на Западе теперь признают, что Берлину пришлось заплатить крайне высокую цену за поддержку украинского режима.

«Что мы видим. Америка вытягивает капитал из своих союзников и лишает Европу капитала. Технологии в Европе еще остаются, но падение производства, особенно технического производства, сокращает возможности для проведения исследований, для новых разработок, для внедрения их. Соответственно начинает замедляться развитие технологий и отставать», - прокомментировал ситуацию экономист, член президиума совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

По данным издания Berliner Zeitung, промышленность Германии переживает самый большой спад с 1945 года - в первую очередь из-за высоких цен на электроэнергию.

«Немецкая экономическая модель последние несколько десятилетий основывалась на том, что мы получали дешевый газ из России, что мы могли экономить деньги, потому что не инвестировали в нашу безопасность, в наши вооружения и потому что мы были тесно связаны с Китаем», - заявил вице-канцлер Германии, министр экономики страны Роберт Хабек.

Он также уже признал, что официальные прогнозы на год были пересмотрены с роста ВВП на 0,3% до сокращения на 0,2% - и это худшие показатели среди развитых стран мира.

Журнал Economist отмечает, что производство в Германии снижается год от года - страна, которая когда-то была двигателем экономического роста превратилась в обузу для Евросоюза.

«Германия уже второй год находится в рецессии, немецкая экономика. При чем ситуация не выправляется. То есть правительство просто расписывается в своей беспомощности. Никаких программ конъюнктурных, ничего не предвидится. Правительство еле верстает бюджет, чтобы свести концы с концами, но каких-то программ для исправления экономической ситуации вообще не предвидится», - заявил депутат Бундестага от АдГ Евгений Шмидт.

По данным Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности, Германию ждет сокращение до 300 тыс. рабочих мест в ближайшие пять лет - и это при очевидном дефиците квалифицированных кадров. Канцлер Олаф Шольц намерен решать эту проблему за счет мигрантов, но пока не очень понимает, как.

«Очевидно, что концепции, которые представляют собой лишь несколько капель при взгляде на общие цифры, не могут быть решением для такой большой страны, как Германия. Ведь в прошлом году в Германию нелегально приехали 300 тысяч человек. Это слишком много. Мы четко понимаем, что нам нужна система, которая обеспечит будущее нашей экономики за счет миграции квалифицированных рабочих и служащих», - сказал Шольц.

Согласно опросам, около 65% граждан Германии выражают недовольство работой правительства, а у самого канцлера - рекордно низкий рейтинг за все время работы на этом посту. Известно, что накануне Шольц заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и якобы хочет связаться с ним до саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре.

«Было ли это из-за горящих танков Леопард или из-за горящей экономики Германии - неясно. Но лучше поздно, чем никогда», - прокомментировал эту новость в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

Канцлеру Шольцу есть, чего опасаться - меньше, чем через год в Германии пройдут очередные парламентские выборы. И все больше немцев, особенно на востоке страны, готовы отдать свои голоса за партии, которые выступают за скорейшее дипломатическое урегулирование украинского конфликта, так «подкосившего» экономику Германии.