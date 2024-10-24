МВФ заявил о падении производительности европейской экономики

Падение производительности в Европе затронуло все секторы экономики, включая технологические и нетехнологические. Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

«Падение производительности в Европе охватывает все секторы - технологические и нетехнологические - из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм», - говорится в материалах организации.

По данным МВФ, это проблемы распространяются на всю Европу. Также они усугубляются проблемами энергетической безопасности и экономической фрагментации. Помимо этого, медленное смягчение финансовых условий в Европе ослабляет восстановление частных инвестиций.

Ранее Международный валютный фонд признал Российскую Федерацию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. По данным МВФ, Россия обогнала Японию с 3,38%