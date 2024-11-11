Отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение - журналисты европейских телеканалов в прямом эфире показали все пять стадий принятия нового американского президента. Старый свет проиграл в политической рулетке - ставил на «синих», то есть на демократов, а победили «красные» - так обозначают республиканцев, во главе которых стоит Дональд Трамп - токсичный для Европы, непредсказуемый для Украины.

Первой после победы Трампа взорвалась политическая система Германии - на следующий день после объявления результатов выборов в США правящая коалиция ФРГ распалась. Взбунтовался министр финансов Линднер - он отказался выделять Украине деньги. Говорит, ситуация в стране критическая. Автомобильные заводы закрываются, людей выгоняют на улицы. Концерн Audi уволит четыре с половиной тысячи сотрудников, которым не может платить зарплату. Но Шольцу проблемы простого народа не так важны, как проблемы Украины, и потому канцлер вышвырнул строптивого министра за дверь.

«Речь шла о том, что нужно увеличить наши долги еще на 15 миллиардов евро. С таким небрежным отношением к закону ФРГ я бы нарушил свою присягу. Шольц знал это. И требовать от меня согласиться. Это было умышленным нарушением», - заявил Линднер.

В Германии назревает глубокий политический кризис. То ли еще будет после инаугурации Трампа. Тогда затрясется экономика всего Старого Света, лидеры которого висят на волоске. Ожидается, что республиканец задействует новые рычаги давления на ЕС. Начнет с введения 20-процентных пошлин на импорт товаров из Европы в Америку. Тому же немецкому автопрому, который и так в кризисе, останется только посочувствовать.

Туго сейчас всей Европе, истощенной от украинского проекта. У людей сдают нервы. В Греции протестующие перекрыли дорогу шести грузовикам, которые везли боеприпасы в Киев.

Чтобы подстелить соломки и приготовиться к приходу нового хозяина Вашингтона, западные политики начали переобуваться в воздухе. Больше других преуспели поляки - они подготовились заранее, и несколько недель подряд игнорировали все просьбы Киева. Новость о победе Трампа они встретили изображая бурную радость - стоя аплодировали результатам американских выборов.

Польский премьер Дональд Туск публично отрекся от своих слов - всего год назад называл своего тезку «русским шпионом» и главной «угрозой американской нации». Теперь Туск делает вид, что у него амнезия.

«Трамп, его зависимость от российских служб сегодня уже не вызывает сомнение, таков результат расследования американских спецслужб. 30 лет назад Трамп даже был завербован российскими службами», - заявил Туск в прошлом году.

В ноябре этого года Туск ответил журналисту, что он подобного не говорил и вообще его неправильно поняли. Журналистку, которая задала провокационный вопрос Туску, сразу же отстранили от работы с польскими властями. Но подчищать инфополе Варшаве придется долго. Глава МИД Сикорский запятнал себя тем, что когда-то назвал республиканца протофашистом. И теперь наверняка записан в блэклист Трампа. Черной метки побоялся и австралийский посол в США. Кевин Радд удалил свои старые комментарии, в которых называл Трампа «самым деструктивным президентом в истории». Чтобы загладить вину, Радд позвонил новоизбранному американскому лидеру и лично поздравил с победой.

Чтобы понять, что делать дальше, и каких сюрпризов ждать от избранного президента США, европейские лидеры приехали к единственному западному политику, который все последние годы поддерживал хорошие отношения с Трампом - к Виктору Орбану - на неформальный саммит в Будапешт. Урсула фон дер Ляйен, которая не раз критиковала Трампа, выбрала самую безопасную для себя тактику и первой прогнулась под республиканца. Поздравила, однако же сразу свела тему к тому, что Украину никто в покое не оставит.

«Воспользуюсь возможностью поздравить Дональда Трампа с его ясной победой. Жду возможности поработать с ним снова и укрепить трансатлантические связи... В наших общих интересах, чтобы мы не позволяли большому соседу задирать остальных, чтоб мы обеспечили справедливость и целостность стран. Это наш курс, над которым мы работаем», - заявила фон дер Ляйен.

Попытался завести старую песню и Макрон - после кризиса в Германии, он снова начал грезить европейским лидерством. И попытался объединить всех под старым знаменем войны против России.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Россия не выиграла эту войну. Независимо от того, что думают другие присутствующие здесь люди – если Россия победит, это будет означать, что на наших границах есть имперская держава. Я не понимаю, кто может спокойно к этому относиться», - заявил Макрон.

Европейских ястребов одернул хозяин встречи. Виктор Орбан заявил, что США при Трампе выйдут из войны на Украине. Об этом же надо задуматься и Европе - пока не поздно.

«С фронтом все очевидно, так что это поражение Украины. Американцы будут выходить из этой войны. Их не воодушевляет война и они не будут говорить, что война – это хорошо. Трамп человек убеждений, он не любит войны. Европа в одиночку тоже не может финансировать эту войну. Есть, конечно, те, кто все еще находится в объятиях иллюзий и продолжает воевать, они готовы потратить огромную сумму денег на войну, которая так или иначе будет проиграна ими», - заявил Орбан.

Зеленский на встречу в Венгрии тоже приехал. Для него это первый визит в страну после начала спецоперации - слишком уж Киеву не нравилась антивоенная риторика Будапешта. Но теперь Виктор Орбан почти единственный источник правдивой информации для Зеленского. Просроченного президента Трамп после избрания к себе не подпускает. Услышав, чем все для Киева обернется, глава нацрежима буквально закатил истерику - трясся от злости и требовал от европейцев замороженные российские активы. Но Зеленского уже никто не слушает - его выступление даже не включили в официальную трансляцию мероприятия. Его истерику успели записать журналисты.

«Сейчас есть $300 миллиардов замороженных российских активов. Все спрашивают: а что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие, как вы будете защищаться? Я вам отвечу! А можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам!? Можно мы возьмем 300 миллиардов и поддержим наших людей, купим на эти деньги во всех странах мира оружие?», - возмущается Зеленский.

А ведь еще за два дня до этого выступления Зеленский стелился перед Трампом - одним из первых поздравил его с победой. Сперва опубликовал заявление, а затем записал еще и видео. Зеленскому хочет оправдаться за прошлые грехи. Ведь это он в обмен на спонсорство США скрывал схемы отмывания денег сына Байдена на Украине. Трамп хотел уличить Хантера в финансовых преступлениях, но просроченный президент всячески этому препятствовал.

«Четкое лидерство президента Трампа. Я поздравляю его с этой победой. Вообще, нам на Украине и всей Европе было крайне важно последовательно услышать слова тогдашнего 45-го президента США о "мире через силу". И если это станет принципом политики 47-го президента США, от этого, несомненно, выиграет Америка и весь мир», - сказал Зеленский.

Вишенка на торте - приспешники Зеленского удалили Дональда Трампа из базы данных «Миротворец» - расстрельного списка врагов Украины. Трамп появился там шесть лет назад, после своих слов о статусе Крыма. Теперь киевский режим готов закрыть на это глаза - лишь бы республиканцы дали денег. Но надежды на это мало. Бывший глава МИД Украины Кулеба признался, что после победы Трампа - Украине нужно запастись успокоительными.

«Впереди будет много супербесящих заявлений. Впереди много шагов, которые будут заставлять нас тянуться за корвалолом и думать, что все кончилось, что это конец», - заявил Кулеба.

Казалось бы - завершение конфликта должно радовать украинцев, но опьяненные пропагандой девушки, чьи мужья погибают на фронте, наоборот плачут крокодильими слезами, и пишут о том, что удар по Украине пришел откуда они совсем не ждали - с Запада.

Упорное желание Киева продолжать кровавую авантюру удивляет уже весь мир. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что впервые в жизни увидел человека, который расстроен возможным окончанием боевых действий.

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что война закончится? Вот я его увидел, зовут его Владимир Зеленский. Зеленский шокирован тем, что Трамп победил и что помощь со стороны США может быть прекращена», - заявил Фицо.

Не смущает ничего только старых, доживающих свой век на постах европейских ястребов. Глава евродипломатии поехал на Украину с последним визитом в этой должности. Из Киева Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС готовит новый - 15-ый пакет санкций против России. И это очередной недружественный выпад в сторону нашей страны. Взятый Западом враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта - большая ошибка - об этом заявил Владимир Путин во вторник иностранным послам ряда европейских государств в Кремле, на церемонии вручения верительных грамот.

«Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа. Хотел бы выразить надежду, что в ходе своей работы в России вы, уважаемые дамы и господа, уважаемые послы, будете способствовать тому, чтобы в столицах представляемых вами государств формировался более объективный и непредвзятый взгляд на нашу страну и ее политику», - заявил Путин.

Больших ожиданий от смены антироссийского курса Европы после прихода Трампа в Москве не ждут. Европа полностью зависима не только от Штатов, но и от брюссельской бюрократии, которая пытается поставить под контроль всех политиков.

«Пока из Брюсселя, из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является, в общем-то, приглашением в тупик. Многие здравомыслящие политики это понимают, но уже не могут отказаться от тех позиций, которые они изначально заняли, исходя из полной поддержки Украины», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

От того, кто победил на выборах в США, цели России не меняются. А вот Европа и Украина за считанные дни поменялись весьма заметно. Был ли это первый шок или за внешними метаморфозами и правда последуют хоть какие-то конструктивные шаги - станет понятно уже очень скоро.