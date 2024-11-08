Против военной помощи Украине выступили греческие коммунисты - члены местной Коммунистической партии и Коммунистической молодежи.

В частности, в городе Тирнавос они не дали проехать колонне из шести грузовиков с боеприпасами. Инцидент произошел еще 6 ноября, но стало о нем известно только сейчас.

«Десятки мужчин заблокировали колонну из шести грузовиков с номерами Украины, Польши и Болгарии. По информации коммунистов, на фурах по оживленным улицам перевозили ракеты и другие боеприпасы из местного лагеря для Вооруженных сил Украины в рамках военной помощи от Греции», - приводит «360» информацию греческого портала.

Наличие полиции не остановило греков, которые вышли на дорогу и выкрикивали антивоенные лозунги и против НАТО. Кроме того, люди призывали свое правительство прекратить участвовать в конфликте, спровоцированном США, НАТО и Евросоюзом.

Стычка окончилась тем, что грузовики начали пятиться, а члены Компартии Греции написали на них: «Убийцы НАТО идут домой».

Еще до начала специальной военной операции на Украине страны Запада и члены НАТО активно снабжали киевский режим боеприпасами, военной техникой и прочим снаряжением. В ходе СВО они периодически поднимают вопрос об увеличении военной и финансовой поддержки Киева, продолжая отправлять ему различную технику и оружие.