Молдавия попросила «Газпром» внести ясность в ситуацию с поставками газа из России. Об этом сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов.

«Если "Газпром" в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты», - цитирует его РИА Новости.

Парликов добавил, что между «Газпромом» и «Молдовагазом» заключен контракт на поставку ресурса, однако на данный момент непонятно, как российская компания «будет выполнять свои конкретные обязательства». Министр сообщил, что направил «Газпрому» письмо с вариантами действий на случай приостановки украинского транзита.

Украинский коридор - один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Через него газ получают Словакия и Молдавия, а оттуда он идет в Австрию и частично в Италию. По другому маршруту, через газопровод «Балканский поток», газ идет в Сербию и Болгарию, а через эти страны в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что правительство Германии стыдливо смирилось с разрушением «Северных потоков». С этим утверждением согласился глава немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.