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В Германии согласились со словами Лаврова о подрыве «Северных потоков»

Политики Ральф Нимайер уверен, что власти ФРГ знают о том, что произошло с газопроводами.
Сергей Лебедев 2024-11-05 06:40:44
© Фото: UPPA ZUMAPRESS.com Globallookpress

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров абсолютно прав в том, что правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением «Северных потоков». Об этом заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

«Да, он в этом был абсолютно прав», - сказал политик в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт просила правительство предоставить всю информацию по теракту. Но ей отказали, сославшись на то, что имеющиеся данные могут навредить отношениям с неким партнером.

По словам Ральфа Нимайера, это говорит о том, что немецкие власти отлично знают, что произошло с «Северными потоками».

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство ФРГ стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов. По его словам, европейские правящие элиты не видят будущего в многополярном мире и ищут спасение у заокеанского гегемона.

#Сергей Лавров #Германия #мид #Северный поток #ФРГ #газопровод
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