Российский министр иностранных дел Сергей Лавров абсолютно прав в том, что правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением «Северных потоков». Об этом заявил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

«Да, он в этом был абсолютно прав», - сказал политик в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт просила правительство предоставить всю информацию по теракту. Но ей отказали, сославшись на то, что имеющиеся данные могут навредить отношениям с неким партнером.

По словам Ральфа Нимайера, это говорит о том, что немецкие власти отлично знают, что произошло с «Северными потоками».

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство ФРГ стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов. По его словам, европейские правящие элиты не видят будущего в многополярном мире и ищут спасение у заокеанского гегемона.