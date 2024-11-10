Засыпанный вулканическим пеплом Усть-Камчатск показали с коптера

Третий день вулкан Шивелуч продолжает извергать сотни кубических километров пепла, усеивая им все вокруг.

Пепловое облако продолжает нависать над Усть-Камчатском, который находится в 87 километрах от вулкана. Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит поселок и порт Усть-Камчатск с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что населенный пункт словно присыпан серой пылью, в воздухе светятся частицы пепла, а белый снег посерел. Жителей призывают носить маски и по возможности оставаться дома.

При этом местные власти могут отменить школьные занятия и приостановить работу социальных учреждений, если ситуация с выбросом пепла не изменится. Со своей стороны направление ветра также не вселяет оптимизма.

В комментарии нашему телеканалу директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров сообщил, что новое извержение вулкана Шивелуч может произойти через пару лет. Об этом ученые судят на основании результатов предыдущих исследований.