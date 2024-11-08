Ученый назвал возможные сроки следующего извержения вулкана Шивелуч

Новое пепельное извержение вулкана Шивелуч может произойти через пару лет, если судить по результатам предыдущих исследований. Сейчас вулкан находится в фазе активности, которая началась в прошлом году. Об этом «Звезде» рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» Данила Чебров.

«Непосредственной опасности для населенных пунктов нет - для этого должно произойти что-то катастрофическое. Но могут быть неприятные пеплопады. Гибель людей маловероятна - только если кто-то окажется в непосредственной близости от вулкана... Больше неприятностей вулкан доставляет самолетам - для них пепел опасен. Но об этом всех своевременно предупреждают», - рассказал Чебров.

Эксперт отметил, что прогнозировать дальнейшее поведение вулкана сложно. Весьма вероятна ситуация, что Шивелуч снова проснется через пару лет. В настоящее время за вулканом мало наблюдают, поэтому экспертам приходится ориентироваться на результаты предыдущих исследований для создания прогнозов.

Напомним, что утром 8 ноября стало известно, что Шивелуч выбросил огромное количество пепла, который накрыл несколько поселков на территории Усть-Камчатского района. На дорогах толщина пепельного осадка может достигать 10 сантиметров.