Дети Белгорода выехали на отдых в лагеря Калужской и Воронежской областей

Сегодня дети Белгородской области, пострадавшей от обстрелов ВСУ, отправятся в Калужскую и Воронежскую области, где их разместят в загородных школьных лагерях. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Я очень благодарен своим коллегам-губернаторам за своевременную добрососедскую помощь. Надеюсь, что дети получат хорошие и положительные эмоции, а для родителей конечно же самое главное - это вопрос безопасности», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что детей в поездке будут сопровождать медики и работники Министерства образования, они будут осуществлять контроль за ребятами.

Ранее Гладков отмечал, что только за сутки поступило 1 300 заявок от родителей детей, свою помощь также предлагали губернаторы Калужской, Тамбовской и Ярославской областей. Жители Белгорода также находятся в пунктах временного размещения.