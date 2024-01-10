МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дети Белгорода выехали на отдых в лагеря Калужской и Воронежской областей

В понедельник губернатор области сообщал о более тысячи заявок от родителей.
Елизавета Кондрикова 2024-01-10 09:53:01
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Сегодня дети Белгородской области, пострадавшей от обстрелов ВСУ, отправятся в Калужскую и Воронежскую области, где их разместят в загородных школьных лагерях. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Я очень благодарен своим коллегам-губернаторам за своевременную добрососедскую помощь. Надеюсь, что дети получат хорошие и положительные эмоции, а для родителей конечно же самое главное - это вопрос безопасности», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что детей в поездке будут сопровождать медики и работники Министерства образования, они будут осуществлять контроль за ребятами.

Ранее Гладков отмечал, что только за сутки поступило 1 300 заявок от родителей детей, свою помощь также предлагали губернаторы Калужской, Тамбовской и Ярославской областей. Жители Белгорода также находятся в пунктах временного размещения. 

#в стране и мире #дети #белгородская область #Обстрел #эвакуация #Вячеслав Гладков
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»