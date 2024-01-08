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Гладков заявил, что 1300 детей отправят из Белгорода в другие регионы

Содействие в размещении детей из Белгорода готовы оказать губернаторы Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей.
Ян Брацкий 2024-01-08 08:57:01
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости © Видео: vvgladkov, Telegram

Детей из Белгорода временно отправят в другие российские регионы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. За последние сутки поступило более тысячи заявок, уточнил он. Гладков сообщил, что уже связался с коллегами, которые обещали оказать содействие.

«За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь», - сообщил Гладков в своем Telegram-аккаунте.

Сейчас областные специалисты осматривают места для размещения детей из Белгородской области, уточнил губернатор. Также Вячеслав Гладков сообщил, что сейчас в пунктах временного размещения находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать из пострадавшего от обстрелов ВСУ города. В настоящее время городские службы занимаются восстановлением разрушенной инфраструктуры Белгорода.

Напомним, центр Белгорода был обстрелян украинскими боевиками днем 30 декабря. В результате погибли 25 мирных жителей, пятеро из них - дети.

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