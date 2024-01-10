Экс-депутат Рады Царев рассказал о запасных планах ЕС относительно Киева

Европа больше не хочет идти в авангарде спонсоров киевского режима. Таким мнением с ведущей программы «Между тем» Наталией Метлиной поделился депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев. Обещанные Украине €50 млрд от Брюсселя зависли из-за принципиальной позиции венгерских властей и теперь у евробюрократов есть несколько вариантов развития событий, считает политик.

Один из способов продолжать поддержку Киева деньгами - передать этот вопрос на национальный уровень, полагает он. Тогда каждая страна ЕС сама будет решать, когда и сколько денег отправлять Владимиру Зеленскому.

«Очевидно, что соберутся гораздо меньшие деньги. Одно дело, когда средства ушли в бюджет ЕС и эта власть распределяет их. Совсем другое, когда ты отрываешь деньги от пенсий, сельского хозяйства и зарплат бюджетников. Национальным правительствам сложно принимать такие решения», - считает Царев.

В крайнем случае, у официального Брюсселя есть план «Б», на который он может решиться впервые в своей истории. А именно - отказаться от консенсуса при принятии решений, касающихся всех членов сообщества, считает Царев.

«Проголосовать, что решение по этому вопросу будет приниматься большинством голосов, а не консенсусом. Им необходимо убрать Венгрию. До сих пор внешнеполитическая повестка требовала консенсуса, но формально Европа может пойти по такому пути», - считает Царев.

Впрочем, деньги для Украины еще могут найти, правда в более скромном количестве. Ранее стало известно о запасном варианте Евросоюза, при котором можно обойти вето Будапешта. Речь о том, что Европа может занять на рынке капиталов €20 млрд для Киева под гарантии стран ЕС и передать их в качестве займов, а не грантов.