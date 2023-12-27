FT: Евросоюз готовит запасной план по передаче Украине 20 млрд евро

Евросоюз обсуждает «план Б» по оказанию Украине финансовой помощи в объеме 20 миллиардов евро, средства планируется передать до марта 2024 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом.

При условия принятия этого плана Еврокомиссия сможет занять на рынке капиталов 20 миллиардов евро для Украины. В таком случае страны-участницы Евросоюза берут на себя обязательства перед бюджетом ЕС. Уточняется, что конечная сумма будет зависеть от потребностей Украины, а также, что средства будут предоставлены в качестве займов, а не грантов .

Поиск новых вариантов предоставления помощи Киеву обусловлен необходимостью обойти вето Венгрии, наложенное на поправку в бюджет ЕС с очередным финансированием Украины. Новая схема позволит передать дополнительные средства без согласия всех членов организации.

При этом некоторым странам, к примеру Германии и Нидерландам, для принятия этого плана потребуется одобрение парламента. Ожидается, что решение внутри Евросоюза будет принято на саммите 1 февраля. В таком случае Украина сможет избежать эмиссионного финансирования, что привело бы к чрезмерной инфляции в стране.

Напомним, 15 декабря Венгрия наложила вето на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах. Премьер-министр страны Виктор Орбан выразил отказ от пересмотра многолетнего бюджета, но добавил, что Евросоюз может вернуться к этому вопросу в 2024 году, но после «соответствующей подготовки».