Небензя призвал хуситов прекратить атаки на гражданские судна в Красном море

Постпред России при ООН Василий Небензя осудил атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе и призвал их прекратить нападения. Об этом он заявил на заседании СБ ООН.

«Категорически осуждаем атаки на гражданские суда, ставящие под угрозу не только свободу и безопасность судоходства, но и жизни и здоровье моряков», - сказал российский дипломат.

Он заявил, что Россия обеспокоена положением дел в Красном море, так как через него проходят важные для мировой торговли торговые пути. Атаки хуситов могут подорвать стабильность мировой экономики.

«Свободное и безопасное судоходство в регионе - залог устойчивых поставок не только коммерческих, но и гуманитарных грузов», - сказал Небензя.

Ранее стало известно, что члены группировки напали на контейнеровоз под флагом Мальты, который находился в йеменском порту. СМИ сообщили о трех взрывах рядом с кораблем. Причиной взрывов стали выпущенные с йеменской провинции Таиз ракеты.