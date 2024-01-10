Перу отправила к границе с Эквадором полицейский спецназ

Власти Перу приняли решение об отправке полицейского спецназа к границе с Эквадором на фоне беспорядков в соседней стране и после того, как Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт.

«Министр внутренних дел Виктор Торрес Фалькон распорядился немедленно направить контингент Дирекции специальных операций национальной полиции для усиления мер безопасности на линии границы с Эквадором», - сообщается на странице МВД Перу в Х.

Президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров для принятия мер по предотвращению проникновения в Перу сбежавших из тюрем преступников, передает газета Republica.

Глава Эквадора Даниэль Нобоа в связи с побегом лидера наркокартеля «Лос Чонерос» объявил в республике чрезвычайное положение. В ответ вооруженные банды начали массовые беспорядки в городах страны, похищения полицейских и погромы. Позже эквадорский лидер приказал армии «нейтрализовать» преступные группировки, численность которых достигает десятки тысяч участников.

Также из тюрьмы, как сообщалось ранее, сбежал лидер второй крупной бандитской группировки. Полиция и армия сейчас ищут злоумышленника. В тюрьмах Эквадора происходят протесты и беспорядки, заключенные взяли в заложники сотрудников исправительных колоний.