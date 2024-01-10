В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек

Заключенные пяти эквадорских тюрем удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников, передает национальная служба исполнения наказаний. Уточняется, что в центрах лишения свободы Асуай №1, Каньяр №2, Напо №1, Тунгурауа №1 и Котопахи №1 на данный момент продолжаются операции и протоколы безопасности, информирует РИА Новости.

Эквадор потрясла серия нападений после исчезновения из тюрьмы видного мафиози. 7 января Адольфо Масиас Вильямара по прозвищу «Фито» должны были перевести в изолятор строгого режима, но он пропал без вести в своей камере.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в связи с побегом лидера наркокартеля «Лос Чонерос» объявил в республике чрезвычайное положение. В ответ вооруженные банды начали массовые беспорядки, похищения полицейских и погромы.

Так, вооруженные бандиты в прямом эфире атаковали национальное телевидение и захватили в заложники ведущих. В связи с инцидентом президент Нобоа ввел в стране внутреннее военное положение. В здание телеканал был направлен спецназ, который арестовал всех злоумышленников, конфисковали оружие и взрывчатку боевиков.

В Гуаякиле и городе Кеведо продолжается стрельба и беспорядки: закрыты предприятия, не работает городской транспорт и такси, происходят нападения на полицейских и университет.