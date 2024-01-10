Небензя назвал атаку ВСУ Белгорода «спланированным военным преступлением»

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что удары ВСУ по Белгороду 30 декабря являются спланированным военным преступлением, призванное сеять ужас среди россиян.

«Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления. Напротив некоторые их них даже оправдывали его. Так, в частности поступил МИД Франции назвал террористические атаки Киева на Белгород реализацией права на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН», - сказал он.

Он отметил, что реакция дипломатов из Франции, вслед за англосаксонской дипломатией показала деградацию французского права.

«Таким образом вы несете ответственность за эти преступления», - заключил Небензя.

Также не поступило никакой внятной реакции на теракт в Белгороде и со стороны Секретариата ООН.

Небензя в ходе своего выступления подчеркнул, что ради нанесения России стратегического поражения Запад готов оправдать что угодно и отправить на смерть сколько угодно украинских солдат, так как западные власти «хладнокровно проводят различия между важными жертвами и неважными, которые считаются допустимыми потерями.

Напомним , что 30 декабря ВСУ обстреляли город двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. В результате атаки по центру города погибло 25 человек. Небензя ранее назвал случившееся «преднамеренным актом терроризма против граждан» и пообещал организаторам и исполнителям заслуженное наказание.